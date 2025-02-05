العالم سامح سعد يؤازر شقيقه أحمد سعد في حفل إطلاق ألبومه الغنائي "حبيبنا" - صور

كتب - معتز عباس:

تصوير - إسلام فاروق:

حرص الدكتور سامح سعد، على مؤازرة شقيقه المطرب أحمد سعد، في حفل إطلاق ألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا".

ويقام حفل إطلاق ألبوم أحمد سعد الجديد، مساء اليوم الأربعاء، بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعاون سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

اقرأ أيضا..

ساندي وهيثم نبيل يصلان حفل أحمد سعد لطرح ألبومه الجديد "حبيبنا" | صور

بـ"العكاز".. نجل حسن يوسف يكشف عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف