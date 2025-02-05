إعلان

"بروود كاست".. "MBC مصر" تروج لبرنامج حسن عسيري في رمضان 2025

09:09 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الفنان حسن عسيري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعلنت قناة "ام بي سي مصر"، عن تقديم الفنان حسن عسيري، برنامج جديد في شهر رمضان المبارك.

ونشرت "ام بي سي"، بوستر لبرنامج "بروود كاست"، تقديم حسن عسيري على MBC MASR فى رمضان.

View this post on Instagram

A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

وتشهد قناة "MBC مصر" عرض العديد من المسلسلات الهامة في رمضان 2025، وهي: "العتاولة 2"، "المداح: أسطورة العهد"، "نص الشعب أسمه محمد"، "80 باكو"، "أشغال شقة جدا".

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة جديدة لـ أبطال مسلسل "العتاولة 2"

"داخل سيارتها".. ميرنا نور الدين تنشر صورة من أحدث ظهور لها

رنامج بروود كاست رنامج بروود كاست على MBC مصر الفنان حسن عسيري رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. محمد محمود عبدالعزيز يصطحب زوجته بحفل أحمد سعد لطرح ألبومه الجديد "حبيبنا"

إعلان

إعلان

السيسي يبحث مع نظيره الفرنسي التخطيط للبدء عاجلًا في جهود إعادة إعمار غزة
مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة