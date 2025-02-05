"بروود كاست".. "MBC مصر" تروج لبرنامج حسن عسيري في رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

أعلنت قناة "ام بي سي مصر"، عن تقديم الفنان حسن عسيري، برنامج جديد في شهر رمضان المبارك.

ونشرت "ام بي سي"، بوستر لبرنامج "بروود كاست"، تقديم حسن عسيري على MBC MASR فى رمضان.

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وتشهد قناة "MBC مصر" عرض العديد من المسلسلات الهامة في رمضان 2025، وهي: "العتاولة 2"، "المداح: أسطورة العهد"، "نص الشعب أسمه محمد"، "80 باكو"، "أشغال شقة جدا".

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