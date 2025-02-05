بعد حذفها من يوتيوب طارق العريان يكشف تفاصيل أزمة أغنية "60 دقيقة حياة" لـ أصالة.. ما القصة؟

كتب - معتز عباس:

كشف المخرج والمنتج طارق العريان الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للمطربة أصالة.

وأصدر العريان بيانًا، قال فيه، إن موقع "يوتيوب" أثبت أحقيته ومليكته لـ أغنية "60 دقيقة حياة"، من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع وقام بحذفها من على المنصة، بعد تقديمه ورق رسمي يثبت ذلك.

وأوضح أنه حاول حل النزاعات الفنية بينه وبين أصالة على مدار 5 سنوات ماضية، بسبب عشرات الأغاني والأعمال الفنية التي كانت من إنتاجه، ولم يأخذ منها حقوق الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها أغنية "60 دقيقة حياه".

وأشار إلى أنه كان يحاول إنهاء الازمة بشكل ودي، عن طريق وساطة بعض الجهات ونجوم الفن، لكن بدون جدوى، لذلك لجأ إلى تقديم أوراق تثبت أحقيته في الأغنية، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

وأكد أن حذف أغنية "60 دقيقة حياة"، ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه حاليًا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".

وشدد طارق العريان، على أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية مادامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعا.

ألبوم "60 دقيقة حياة" صدر في مارس 2015، وضم 10 أغاني، وهو من إنتاج شركة المخرج طارق العريان.

وتعاونت المطربة أصالة مع الموسيقار الراحل محمد رحيم في أغنية "60 دقيقة حياة"، إذ وضع لحنها وتولى التوزيع، وهي من كلمات باسم عادل.

المطربة أصالة كانت قد أعلنت في يناير 2020 انفصالها عن زوجها السابق المخرج طارق العريان بعد زواج دام 13 عاما.

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