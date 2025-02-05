رمضان 2025.. طرح بوسترات جديدة لـ أبطال مسلسل "العتاولة 2"

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كتب- معتز عباس:

روج نجوم مسلسل "العتاولة 2" للبوسترات المنفردة للعمل الدرامي، المقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، في رمضان 2025.

نشر النجم أحمد السقا، بوستر شخصيته "نصار" في مسلسل "العتاولة 2"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "لو متعلمتش من اللي فات.. اللي جاي هيعلم عليك".

وشارك الفنان باسم سمرة بوستر متابعيه بوستر منفرد له، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ناس كلامهم تمام وناس تمامهم كلام.. تمام؟!، استنوا عيسى الوزان في العتاولة ٢ على شاهد وMbc".

كما نشر النجم طارق لطفي بوستر منفرد لشخصيته في "العتاولة 2"، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": احنا قد الدنيا وانتوا قد ادينا، استنوا خضر في العتاولة ٢ على شاهد وMbc".

ونشرت الفنانة راندا عبد السلام، بوستر منفرد لشخصيتها في "العتاولة 2"، عبر "فيسبوك"، وكتبت: "استنوا، ‎رنا بنت الحاج عزمي كبير العطارين".

وطرحت نسرين أمين، بوستر منفرد من مشاركتها في "العتاولة 2"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عينينا مش خضرة.. بس الهيبة حاضرة".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

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