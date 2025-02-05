إعلان

رمضان 2025.. طرح بوسترات جديدة لـ أبطال مسلسل "العتاولة 2"

06:34 م الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طارق لطفي
  • عرض 5 صورة
    نسرين أمين
  • عرض 5 صورة
    راندا عبدالسلام
  • عرض 5 صورة
    أحمد السقا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

روج نجوم مسلسل "العتاولة 2" للبوسترات المنفردة للعمل الدرامي، المقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، في رمضان 2025.

نشر النجم أحمد السقا، بوستر شخصيته "نصار" في مسلسل "العتاولة 2"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "لو متعلمتش من اللي فات.. اللي جاي هيعلم عليك".

وشارك الفنان باسم سمرة بوستر متابعيه بوستر منفرد له، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ناس كلامهم تمام وناس تمامهم كلام.. تمام؟!، استنوا عيسى الوزان في العتاولة ٢ على شاهد وMbc".

كما نشر النجم طارق لطفي بوستر منفرد لشخصيته في "العتاولة 2"، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": احنا قد الدنيا وانتوا قد ادينا، استنوا خضر في العتاولة ٢ على شاهد وMbc".

ونشرت الفنانة راندا عبد السلام، بوستر منفرد لشخصيتها في "العتاولة 2"، عبر "فيسبوك"، وكتبت: "استنوا، ‎رنا بنت الحاج عزمي كبير العطارين".

وطرحت نسرين أمين، بوستر منفرد من مشاركتها في "العتاولة 2"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عينينا مش خضرة.. بس الهيبة حاضرة".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

اقرأ أيضا..

مصطفى شعبان يوجه رسالة مؤثرة لكل من واساه في عزاء شقيقه ماجد

"داخل سيارتها".. ميرنا نور الدين تنشر صورة من أحدث ظهور لها

رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 مسلسل العتاولة2 أبطال مسلسل العتاولة2 منصة شاهد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
مدبولي: زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام
الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة