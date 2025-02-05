مصطفى شعبان يوجه رسالة مؤثرة لكل من واساه في عزاء شقيقه ماجد

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان مصطفى شعبان، على تقديم الشكر لكل من واساه في عزاء شقيقه ماجد، الذي أقيم بالأمس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب مصطفى عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من وقف إلى جانبنا وواساني وشاركنا في مصابنا الأليم بوفاة أخي ماجد، سواء بحضور الجنازة أو العزاء أو بتقديم التعازي عبر الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي، وعذرًا لمن لم أستطع الرد عليه".

وأضاف: "شكر الله سعيكم جميعًا وعظم أجركم، ولا أراكم مكروهًا في عزيز لديكم.. غفر الله لأخي وأسكنه فسيح جناته".

وتلقى مصطفى شعبان مراسم العزاء شقيقه في مسجد الشرطة، واستقبل زملائه في مسلسله الجديد "حكيم باشا"، أبرزهم الفنان منذر رياحانة، الفنانة دينا فؤاد، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان فتوح أحمد، وغيرهم.

وحضر العزاء نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنان منذر رياحنة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، الفنان عماد زيادة، الفنان عمرو سعد، الفنان عمرو يوسف، الفنان سليمان عيد، الفنان هاني رمزي، الفنانة هند عاكف، الفنان محمد جمعة، الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، الفنان محمد ثروت، أسماء ومي بنات النجم الراحل نور الشريف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميرهان حسين، الفنان إيهاب فهمي، الإعلامي خالد أبو بكر، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

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