رمضان 2025.. رانيا محمود ياسين تروج لمسلسل "قبايل الصخرة" بطولة زوجها محمد رياض

كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة رانيا محمود ياسين لمسلسل زوجها الفنان محمد رياض "قلع الحجر 2 : قبايل الصخرة"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت رانيا، البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بالنجاح والتوفيق يا رب".

تدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في الصعيد حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة "الفرماوي" والشاب المتمرد "عبد الحي" الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.

يشارك في بطولة مسلسل "قلع الحجر2 ـ قبايل الصخرة" كل من محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وآخرين، وإخراج حسني صالح.

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