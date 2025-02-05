رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "جودر2"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "جودر2" البوستر الرسمي للعمل الذي ينافس بقوة في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر "أروما" المنتجة للعمل، البوستر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وحمل تعليق: "بعد نجاح الموسم الأول يعود جودر بمغامرات جديدة و مشوقة بموسم ثاني في جودر٢".

وتدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الفانتازيا، حول تاجر ينجب ثلاثة أولاد هم سلام وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخيرة جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنور الحكيم شمردل الأربعة.

مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، غادة طلعت، وفاء عامر، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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