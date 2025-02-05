بدأ مع "اللص والكلاب".. تعرف على أبرز أعمال الراحل صالح العويل ومحطاته الفنية

كتب- مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، الفنان صالح العويل عن عمر ناهز الـ 78 عاما بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل صالح العويل، ولد في 9 مارس 1946 بمحافظة الشرقية، ودخل المجال الفني بالصدفة، قبل أن يصبح من الشخصيات البارزة في تقديم أدوار الشر.

وبدأت رحلة الفنان الراحل بعد لقاء جمعه مع صديقه الفنان مطاوع عويس على مقهى "بعره" الشهير في شارع عماد الدين، إذ رشح بعد اللقاء للظهور ضمن المجاميع في فيلم "اللص والكلاب".

وفي فترة السبعينات شارك العويل، بأفلام هامة عديدة ، منها كلمة شرف، وورد وشوك، والخيط الرفيع، وزائر الفجر، والرصاصة لا تزال في جيبي، وضاع العمر يا ولدي، وغيرها.

الفناان الراحل، الذي تعدد ظهوره في أدوار عضو العصابة، شارك في أعمال عديدة مع النجم عادل إمام، منها أفلام "إحنا بتوع الاتوبيس، وعصابة حمادة وتوتو، وحنفي الأبهة، والحريف، والمولد، وجزيرة الشيطان، والإرهاب والكباب، وشمس الزناتي"، الى جانب مسلسل "أحلام الفتى الطائر"

ومع الفنان الراحل أحمد زكي، ظهر الفنان الراحل صالح العويل، في أكثر من عمل، منها أفلام "الإمبراطور" و”مستر كاراتيه” و”حسن اللول".

و من أبرز ادور الفنان الراحل، شخصية سائق الأتوبيس، الذي تسبب في حادث سيارة المدرسة بفيلم “ضد الحكومة”، وشاويش السجن الحربي في فيلم “البريء”، وأحد أفراد عصابة البروفيسور في فيلم “الشيطانة التي أحبتني” وفرد العصابة في فيلم “العميل رقم 13″، وعسكري السجن في فيلم “حنفي الأبهة”، والمسجون في فيلم “ومضى قطار العمر”.

و شارك الفنان الراحل صالح العويل في مسلسلات ، “رأفت الهجان” ، و”ليالي الحلمية”، و”السيرة الهلالية”، و”زيزينيا”، و”نصف ربيع الآخر”، “وقال البحر”، و”جبل الحلال”، و”عايزة أتجوز”، و”المصراوية”، و”عفاريت السيالة”، و”كناريا وشركاه”ن و”الأصدقاء” ، و”العصيان” نو”أميرة في عابدين” ، و”جحا المصري”، و”فارس بلا جواد” ، و”الكومي” ، و”أوان الورد” و”الرجل الآخر” و”الحاوي”.