خالد طاش عن تركي آل الشيخ: "عبقري تسويق"

كتب- هاني صابر:

أشاد خالد طاش المدير التنفيذي للتسويق بالخطوط الجوية السعودية، بمجهودات المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال طاش خلال استضافته ببرنامج (The Mo Show): "تلقينا اتصالا يخبرنا بأن افتتاح مدرج البوليفارد سيتم تأجيله، لثلاثة أو أربعة أيام، وعندما سمعت ذلك اعتقدت فورا أن هناك مشكلة في التنفيذ ربما عطل في الكهرباء أو مسألة لوجيستية أو شئ آخر".

وأضاف: "لكن عندما تلقيت اتصالا منهم يقولون فيه.. لا السبب هو أن معاليه في إشارة إلى تركي آل الشيخ، لديه حدث ملاكمة كبير ويريد الترويج له وهو يعقد مؤتمرا صحفيا من أجله، فقال ما أفضل أن نطلق بوليفارد رن واي بحضور وسائل الإعلام الدولية والملاكمين ليشهدوا افتتاحه".

وتابع: "رأيت أبطال العالم في الطائرة والتقطوا الصور من قمرة القيادة ثم توجهوا مباشرة إلى المؤتمرالصحفي من داخل الطائرة، إنها الكثير من هذه التفاصيل التي تجعل المشروع مميزا، هو إلى جانب العديد من الأمور الأخرى".

وأردف طاش: "أنا متخصص في التسويق لذا أعتبره عبقريا في التسويق بصراحة، كأنه يسعى لتوفير شئ لم يكن متاحا له في سن الأشخاص الموجودون الآن".

على جانب آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ، احتفل بنجاح فعاليات "موسم الرياض" الذي شهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية، عبر حسابه على "إكس".

وكتب آل الشيخ: "18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، عاشوا المتعة مع الفعاليات والتجارب الترفيهية في موسم الرياض، حتى الان، الموسم ما خلص وباقي مكملين".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وخصصت له 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وكان تركي آل الشيخ افتتح مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.