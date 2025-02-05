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موعد ومكان جنازة الفنان صالح العويل

03:00 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    صالح العويل من كواليس أحد الأفلام
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    صالح العويل مع رشدي أباظة
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    صالح العويل مع عزت أبو عوف
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    صالح العويل مع ياسر جلال_1
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    صالح العويل مع فريد شوقي
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    صالح العويل مع الفنانة سناء جميل
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    صالح العويل ومحمود حميدة
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    الفنان الكبير صالح العويل
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    صالح العويل على فراش المرض
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    الفنان صالح العويل في شبابه
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    الفنان صالح العويل من فترة الشباب
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    صالح العويل وعادل أدهم
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كتب- هاني صابر:

رحل الفنان صالح العويل، عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ "مصراوي": "دفن الفنان الراحل صالح العويل غدا الخميس في مقابر الأسرة بمحافظة الشرقية".

وكان منير مكرم، قال في تصريح سابق إن العويل تم نقله المستشفى، و يتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء.

وتعرض مؤخرا صالح العويل لجلطة بالمخ وعقب تحسن حالته شارك في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، ولكنه عانى من عدة أزمات صحية استدعت نقله للمستشفى من جديد.

من جانب آخر، بدأ الفنان صالح العويل العمل في السينما، في الستينيات، بفيلم "اللص والكلاب"، مع الفنان شكري سرحان، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الناجحة.

صالح العويل الفنان صالح العويل وفاة صالح العويل
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