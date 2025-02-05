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وفاة الفنان صالح العويل

02:53 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    صالح العويل مع رشدي أباظة
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    صالح العويل مع عزت أبو عوف
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    الفنان الكبير صالح العويل
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    صالح العويل ومحمود حميدة
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    صالح العويل مع الفنانة سناء جميل
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    صالح العويل مع فريد شوقي
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    صالح العويل مع ياسر جلال_1
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    صالح العويل من الكواليس
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    الفنان صالح العويل في شبابه
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    صالح العويل على فراش المرض
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    صالح العويل وعادل أدهم
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كتبت - نوران أسامة:

رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، الفنان صالح العويل.

وأكد خبر وفاته الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ "مصراوي" .

وكان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قال في تصريح سابق إن العويل تم نقله المستشفى، و يتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء.

وتعرض مؤخرا صالح العويل لجلطة بالمخ وعقب تحسن حالته شارك في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، ولكنه عانى من عدة أزمات صحية استدعت نقله للمستشفى من جديد.

من جانب آخر، بدأ الفنان صالح العويل العمل في السينما، في الستينيات، بفيلم "اللص والكلاب"، مع الفنان شكري سرحان، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الناجحة.

وفاة صالح العويل صالح العويل الفنان صالح العويل
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موعد ومكان جنازة الفنان صالح العويل

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