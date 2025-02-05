وفاة الفنان صالح العويل

بعد طلاقها من كارتر.. 12 معلومة عن الفنانة شيماء سيف

كتبت - نوران أسامة:

رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، الفنان صالح العويل.

وأكد خبر وفاته الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ "مصراوي" .

وكان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، قال في تصريح سابق إن العويل تم نقله المستشفى، و يتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الأطباء.

وتعرض مؤخرا صالح العويل لجلطة بالمخ وعقب تحسن حالته شارك في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، ولكنه عانى من عدة أزمات صحية استدعت نقله للمستشفى من جديد.

من جانب آخر، بدأ الفنان صالح العويل العمل في السينما، في الستينيات، بفيلم "اللص والكلاب"، مع الفنان شكري سرحان، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية الناجحة.