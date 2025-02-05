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بـ"العكاز".. نجل حسن يوسف يكشف عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

02:29 م الأربعاء 05 فبراير 2025

الفنان عمر حسن يوسف

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عمر حسن يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، عن تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي.

ونشر "عمر"، صورة لعكاز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي، الحمد لله".

يذكر أن، الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

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عمر حسن يوسف قطع في الرباط الصليبي والغضروف نجل الفنان الراحل حسن يوسف
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