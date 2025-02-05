بـ"العكاز".. نجل حسن يوسف يكشف عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عمر حسن يوسف، نجل الفنان الراحل حسن يوسف، عن تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي.

ونشر "عمر"، صورة لعكاز، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف الخارجي، الحمد لله".

يذكر أن، الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

اقرأ أيضًا:

بعد جدل طلاقها.. نانسي عجرم بإطلالة أنيقة من كواليس "طول عمري نجمة" (صور)

شيرين رضا تتصدر "التريند" بعد رسالة الفيشاوي لها ..ماذا حدث؟

قبل انفصالهما.. ماذا قالت شيماء سيف عن محمد كارتر؟

هنا الزاهد توجه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة بـ مسلسل "إقامة جبرية"

منة فاضل تطرح كليبها الجديد "متعلقة في قشاية" على "يوتيوب" (فيديو)