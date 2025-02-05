شاهد.. 19 بوسترا رسميا لمسلسلات رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم 2025، إذ ينتظر الجمهور المسلسلات التي ستُعرض هذا الموسم الدرامي.

وتم الكشف حتى الآن عن 19 بوسترًا رسميًا لمسلسلات رمضان 2025، والتي تضم مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تجمع بين كبار النجوم والوجوه الجديدة.

ومن بين المسلسلات التي طرحت بوستراتها الرسمية "العتاولة2، الغاوي، حكيم باشا، عقبال عندكوا، وتقابل حبيب، الشرنقة، ولاد الشمس، فهد البطل، 80 باكو، حسبة عمري، أشغال شقة جدًا، الكابتن، نص الشعب اسمه محمد، المداح أسطور العودة 5، منتهي الصلاحية، قبايل الصخرة، جودر 2، سيد الناس، إش إش".

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