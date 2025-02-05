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شاهد.. 19 بوسترا رسميا لمسلسلات رمضان 2025

02:15 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    أشغال شقة جدًا
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    العتاولة 2
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    الغاوي
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    الكابتن
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    المداح أسطورة العهد
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    حبسة عمري_1
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    الشرنقة_1
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    شهادة معاملة أطفال
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    اش اش
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    فهد البطل
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    قبايل الصخرة
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    عقبال عندكم
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    مسلسل جودر2
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    منتهي الصلاحية
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    وتقابل حبيب
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    نص الشعب اسمه محمد
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    حكيم باشا
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كتبت- سهيلة أسامة:

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم 2025، إذ ينتظر الجمهور المسلسلات التي ستُعرض هذا الموسم الدرامي.

وتم الكشف حتى الآن عن 19 بوسترًا رسميًا لمسلسلات رمضان 2025، والتي تضم مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تجمع بين كبار النجوم والوجوه الجديدة.

ومن بين المسلسلات التي طرحت بوستراتها الرسمية "العتاولة2، الغاوي، حكيم باشا، عقبال عندكوا، وتقابل حبيب، الشرنقة، ولاد الشمس، فهد البطل، 80 باكو، حسبة عمري، أشغال شقة جدًا، الكابتن، نص الشعب اسمه محمد، المداح أسطور العودة 5، منتهي الصلاحية، قبايل الصخرة، جودر 2، سيد الناس، إش إش".

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