بعد طلاقها من كارتر.. 12 معلومة عن الفنانة شيماء سيف

كتب-مصطفى حمزة:

إعلان الفنانة شيماء سيف، إنفصالها عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، وضعها في صدارة قوائم مؤشر البحث جوجل، ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلنت شيماء سيف، انفصالها عن زوجها عبر خاصية "ستوري" صفحتها بموقع "إنستجرام" ، وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي وإني مش عايزة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

ونستعرض لكم ملومات عن شيماء سيف في السطور التالية:

- شيماء فتحي محمد هو الاسم الأصلي للفنانة شيماء سيف.

- ولدت في 7 أغسطس 1988.

- درست شيماء سيف في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

- ظهورها الأول كان من خلال برنامج الكاميرا الخفية "شيكروباص" في عام 2010.

- اشتهرت شيماء سيف بخفة ظلها، وشاركت في أعمال عديدة، منها مسلسلات "أسيا، وإمبراطورية مين، ونيللي وشريهان، وفي ال لا لا لاند، و بالحجم العائلي، وفراولة، ومن الآفلام، أبو شنب، و 30 يوم في العز، ونوارة، و البعض لايذهب للمأذون مرتين، وبيكيا، و اخر ديك في مصر، وتسليم أهالي، وغيرها".

- شاركت شيماء سيف في مسرحيات عديدة، منها "أهلا رمضان، وفتحية بيه، وعلاء الدين".

- قدمت شيماء سيف برنامج "نفسنة" لموسمين متتاليين في عامي 2015 و2016، مع الفنانات انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة.

- في بداية عام 2017، قدمت برنامج "ثلاثة بواحد".

- تزوجت شيماء سيف من المنتج محمد كارتر في أكتوبر 2018، بعد قصة حب بدأت في موقع تصوير برنامج "نفسنة".

- خضعت شيماء سيف، لجراحة تكميم المعدة، وتصدرت قوائم مواقع التواصل بعد خسارة وزنها الزائد بشكل كبير

- في نوفمبر 2024، كشف المنتج الفني محمد كارتر، عبر صفحته على فيسبوك، السبب في عدم إنجابه من زوجته وقتها الفنانة شيماء سيف،وكتب: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتي لو خسيتي هاتخلفي ودلوقتي لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوا كده خسيتي يعني هاتخلفي وهي عمرها مافكرت ترد وبتقول إن شاء الله.

وتابع: "حتي الناس اللي أنا اعرفهم بيقولولي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدآ".

وأضاف: "النصيب والقدر خلها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهايجي إن شاء الله دعوتكم".

- شيماء سيف تشارك في بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، و هو من بطولة مي عمر، وآخرين، وإخراج محمد سامي

اقرأ أيضًا:

بسبب إطلالتها.. جومانا مراد تتصدر تريند "جوجل"

"معاناة دينا الشربيني مع ابنها"..طرح البرومو التشويقي لمسلسل"كامل العدد 3"