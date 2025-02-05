شيرين رضا تتصدر "التريند" بعد رسالة الفيشاوي لها ..ماذا حدث؟

كتبت- سهيلة أسامة:

دخلت الفنانة شيرين رضا قوائم مؤشر البحث على "جوجل"، وذلك بعد أن وجه لها الفنان أحمد الفيشاوي رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر الفيشاوي، صورًا تجمعه مع شيرين رضا، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الصورة الأولى 2017 من مهرجان الجونة في دورته الأولى مع النجمة الجميلة قلباً وقالباً شيرين رضا بعد عشرة 17 سنة، أقل حاجة أقولها إني بحبك وبحترمك وإعجابي بيكي لن ينتهي".

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وإخراج أيمن مكرم، وعرض عام 2024.

اقرأ أيضًا:

بسبب إطلالتها.. جومانا مراد تتصدر تريند "جوجل"

"معاناة دينا الشربيني مع ابنها"..طرح البرومو التشويقي لمسلسل"كامل العدد 3"

كريم فهمي مهنئًا زوجته بعيد ميلادها: "ربنا يخليكي ليا يا رمانة ميزان حياتي"

بحضور شقيقتها وصديقاتها.. 10 صور من احتفال زينة بعيد ميلادها

قبل طلاقهما.. 25 صورة جمعت شيماء سيف ومحمد كارتر