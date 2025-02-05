بعد طلاقها.. شيماء سيف تحذف صورها مع محمد كارتر على السوشيال ميديا

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلان انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، دون الكشف عن أسباب الطلاق.

وقامت "شيماء" بحذف جميع صورها مع كارتر من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأعلنت "شيماء" عن انفصالها من خلال حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

https://www.instagram.com/shimaaseif/?hl=ar

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