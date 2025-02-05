قبل طلاقهما.. 25 صورة جمعت شيماء سيف ومحمد كارتر

كتبت- نوران أسامة:

جمعت الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر العديد من الصور التي شاركتها مع جمهورها ومتابعيها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إعلان طلاقهما.

وبالرغم من حذف شيماء لجميع صورها مع زوجها السابق محمد كارتر من حسابها على موقع "إنستجرام"، إلا أن الجمهور مازال يتداول صورًا للثنائي.

وأعلنت "شيماء"، انفصالها عن زوجها محمد كارتر من خلال حسابها الرسمي بموقع "انستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء إحترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

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