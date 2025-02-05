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قبل طلاقهما.. 25 صورة جمعت شيماء سيف ومحمد كارتر

12:16 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف وزجها المنتج محمد كارتر
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف وزجها المنتج محمد كارتر3
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    شيماء سيف وزجها المنتج محمد كارتر4
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    شيماء سيف وزجها المنتج محمد كارتر 6
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف وزجها المنتج محمد كارتر5
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف ..
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف وزجها.
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    شيماء سيف وزجها المنتج محمد كارتر7
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر1
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    شيماء سيف وزجها
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    شيماء سيف وزجها محمد كارتر 18
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    شيماء سيف وكارتر (2)
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    شيماء سيف ومحمد كارتر 10
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    شيماء سيف ومحمد كارتر في حفل زفافهم
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    شيماء سيف ومحمد كارتر من حفل زفافهم.
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف ومحمد كارتر من عقد قرانهم_1
  • عرض 25 صورة
    شيماء سيف ومحمد كارتر11
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    شيماء سيف ومحمد كارتر12
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    شيماء سيف وكارتر (1)
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    شيماء سيف
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    شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر8
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كتبت- نوران أسامة:

جمعت الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر العديد من الصور التي شاركتها مع جمهورها ومتابعيها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إعلان طلاقهما.

وبالرغم من حذف شيماء لجميع صورها مع زوجها السابق محمد كارتر من حسابها على موقع "إنستجرام"، إلا أن الجمهور مازال يتداول صورًا للثنائي.

وأعلنت "شيماء"، انفصالها عن زوجها محمد كارتر من خلال حسابها الرسمي بموقع "انستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت: "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء إحترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إِش إش" بجانب مي عمر، وماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن إخراج محمد سامي.

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انفصال شيماء سيف ومحمد كارتر شيماء سيف محمد كارتر وسائل التواصل الاجتماعي
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بعد طلاقها.. شيماء سيف تحذف صورها مع محمد كارتر على السوشيال ميديا

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