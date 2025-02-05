هكذا احتفل حمدي الميرغني بنجاح "بني آدم" مع أحمد حلمي ومصطفى خاطر

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه، صورة من كواليس مسرحية "بني آدم" جمعته بالفنان أحمد حلمي والفنان مصطفى خاطر.

ونشر الميرغني، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "مسرحية بني آدم.. فخور بمشاركتي للسنة الثالثة على التوالي مع النجم الكبير والصاحب الغالي الأستاذ أحمد حلمي، ومع صديق العمر والنجم مصطفى خاطر".

وأضاف: "مع مجموعة كبيرة من النجوم الذين تشرفت بالشغل معهم، مبروك لكل فريق عمل المسرحية على النجاح الكبير، بداية من المنتج الكبير والمخرج المبدع الأستاذ هشام عطوة، وصولًا إلى جميع الفنيين والإداريين المشاركين في نجاح العمل من خلف الكواليس".

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" تعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، ويخوض بطولتها أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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