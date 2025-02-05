ليلى علوي توجه رسالة للجمهور بسبب "المستريحة"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها صورًا من شخصيتها في فيلم "المستريحة" الذي تخوض بطولته، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووجهت ليلى رسالة إلى جمهورها، وعلقت: "مبسوطة جدًا بردود الأفعال على فيلم المستريحة، ويا رب تكونوا اتبسطوا، مستنية رأيكم في الفيلم وفي دوري كشاهيناز".

فيلم المستريحة تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

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