كيف تفاعل الجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "إقامة جبرية"؟

كتبت- سهيلة أسامة:

حظى مسلسل "إقامة جبرية" الذي خاضت بطولته الفنانة هنا الزاهد، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب عرض الحلقة الأخيرة على منصة Watch It.

وأشاد الجمهور بأداء هنا الزاهد في المسلسل، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "شابوه يا هنا"، "سيزون تاني وهتهرب وهتخلص على موسى وأمه" ، "مسلسل ولا غلطة" ، "أتمنى يكون فيه جزء ثاني" ، "عجبتني النهاية جدا" ، "هو إنتي إزاي صعبتي عليا" ، "مسلسل تحفة بجد" ، "قصة جميلة" ، "أبدعتي يا هنا" ، "انتي يا هنا بجد المسلسل ده تفوقتي بطريقة غير عادية.. حقيقي نقطة تحول في مشوارك وركزي الفترة الجاية على أدوار غير الكوميدي بجد رهيبة".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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