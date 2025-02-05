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بسبب إطلالتها.. جومانا مراد تتصدر تريند "جوجل"

11:09 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    جومانا مراد تخطف الأنظار
  • عرض 5 صورة
    جومانا مراد.
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    جومانا مراد في أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    جومانا مراد كاجوال
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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة جومانا مراد محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب إطلالتها الأخيرة التي نالت من خلالها إعجاب جمهورها.

ونشرت جومانا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ارتدت خلاله ترينج باللون الأرزق ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "ملكة وما في منك، يا جمالك، أجمل الجميلات، فديت الجمال، ملكة جمال العرب، لذيذة، قمر، ما شاء الله".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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جومانا مراد اطلالة جومانا مراد تريند جوجل
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