رمضان 2025.. مسلسل "العتاولة 2" يتصدر تريند موقع "فيسبوك

كتب - معتز عباس:

تصدر مسلسل "العتاولة 2"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب طرح البوستر الرسمي للعمل الدرامي، تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025.

مسلسل "العتاولة 2" جاء على قائمة الأكثر بحثًا في موقع التواصل "فيسبوك"، قبل أسابيع من عرضه على قناة "MBC مصر" ومنصة شاهد في رمضان.

وشارك الفنان أحمد السقا جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع X، الملصق الدعائي الرسمي للعمل، ويظهر فيه عدد من النجوم، بينهم: نسرين أمين، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وكتب في تعليقه عليه "عتاولة البلد راجعين تاني".

طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "العتاولة 2"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025،.

ونشرت المنصة البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وكتبت: "عتاولة الإسكندرية راجعين من تاني.. نصار وخضر وعيسى الوزان اللي طلع لسه عايش".

ونشر النجم باسم سمرة البوستر الرسمي لـ "العتاولة 2"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "دي هتبقي يلا بينا على الكل.. العتاولة 2".

ونشرت الفنانة نسرين أمين، التي انضمت لأبطال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، البوستر الرسمي للعمل: وعلقت "طول ما إحنا فيها مش هنخلي حد فيها"، وكتبت اسم الشخصية التي تؤديها ضمن الأحداث "عدولة".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

"العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف.

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