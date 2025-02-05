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كريم فهمي مهنئًا زوجته بعيد ميلادها: "ربنا يخليكي ليا يا رمانة ميزان حياتي"

10:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

كريم فهمي وزوجته

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كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد زوجته دانيا البناوي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ووجه كريم رسالة رومانسية لزوجته، عبر موقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة قلبي يا رمانة ميزان حياتي، ربنا يخليكي ليا وللبنات، بحبك".

وتفاعل مع التهنئة، عددًا من نجمات الفن، أبرزهن، الفنانة بتول حداد، والفنانة بسنت شوقي.

يخوض كريم فهمي السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "وتقابل حبيب"، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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كريم فهمي على انستجرام الفنان كريم فهمي كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته دانيا البناوي
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