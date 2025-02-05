بحضور شقيقتها وصديقتها.. 10 صور من احتفال زينة بعيد ميلادها

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة زينة رضا، على الاحتفال بعيد ميلادها، رفقة شقيقتها ياسمين رضا وصديقتها الميكب أرتيست نورهان عمر.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد زنون".

ووجه المتابعين، التهنئة لـ زينة، بمناسبة عيد ميلاده، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عيد ميلاد سعيد زنزونة"، "عسلات أقسم بالله"، "عيد ميلاد سعيد"، "صاحبة الجمال الأصعب"، "كل سنة وانتي طيبة"، "عيد ميلاد سعيد لكي".

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وتشارك الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة 2 "، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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