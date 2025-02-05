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بحضور شقيقتها وصديقاتها.. 10 صور من احتفال زينة بعيد ميلادها

09:00 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (2)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (4)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (3)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (6)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (7)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (5)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (9)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (8)
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    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان (1)
  • عرض 11 صورة
    زينة تحتفل بعيد ميلادها بحضور شقيقتها ياسمين وصديقاتها نورهان
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة زينة رضا، على الاحتفال بعيد ميلادها، رفقة شقيقتها ياسمين رضا وصديقاتها الميكب أرتيست نورهان عمر.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد زنون".

ووجه المتابعين، التهنئة لـ زينة، بمناسبة عيد ميلاده، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عيد ميلاد سعيد زنزونة"، "عسلات أقسم بالله"، "عيد ميلاد سعيد"، "صاحبة الجمال الأصعب"، "كل سنة وانتي طيبة"، "عيد ميلاد سعيد لكي".

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A post shared by Yasmine Reda (@yasminreda85)

وتشارك الفنانة زينة في مسلسل "العتاولة 2 "، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر، يعرض لـ زينة حاليا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، وأحمد الرافعي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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