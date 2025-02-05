علي ربيع يواصل الترويج لفيلم "الصفا الثانوية بنات" بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

يواصل الفنان علي ربيع الترويج لفيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"، والمقرر عرضه في عيد الفطر المبارك

ونشر علي ربيع صورة تجمعه بصديقه الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "انتظرونا، فيلم الصفا الثانوية بنات".

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ويشارك في بطولة الفيلم: علي ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وأخرين، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

يذكر أن، علي ربيع شارك في بطولة فيلم "عالماشي" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر، وشاركه في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

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