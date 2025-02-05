منظمة "ألكسو" تختار يحيى الفخراني رمزًا للثقافة العربية لعام 2025

كتب - معتز عباس:

في خطوةٍ تعكس تقديرها العميق لمسيرته الفنية المُلهمة، اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، النجم الدكتور يحيى الفخراني؛ رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العربي للشعر؛ في دورته الحادية عشرة.

تقديرًا لمساهمات يحيى الفخراني البارزة في مجال الفن، تم منحه هذه الجائزة بعدما لعب دورًا جوهريًا في تعزيز الهوية الفنية والثقافية، وتقديم إبداعاته في مجال الفن والتمثيل، ليصبح مثلًا أعلى للأجيال القادمة من الفنانين، ورمزًا كبيرًا من رموز الفن في مصر والوطن العربي.

تلقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ، خطابًا من "الألكسو" يُثني على ترشيح وزارة الثقافة المصرية للفنان يحيى الفخراني، وأعربت عن تهنئتها له؛ على اختيار الدول الأعضاء في "الألكسو" له؛ كأحد أهم الشخصيات الثقافية المُكرمة في هذا العام.

ويُعتبر الدكتور يحيى الفخراني أحد أبرز نجوم الفن المصري والعربي، وقدّم على مدار مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الخالدة في المسرح والسينما والتلفزيون.

قدم يحيى الفخراني خلال مشواره الفني، أكثر من 70 مسلسلا تلفزيونيا ، كما شارك في 30 فيلما سينمائيا، و15 مسرحية.

يغيب النجم يحيى الفخراني عن رمضان 2025، بعدما قدم مسلسل عتبات البهجة في رمضان العام الماضي، وآخر أعماله السينمائية فيلم مبروك وبلبل عام 1998.

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