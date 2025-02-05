حدث بالفن | انفصال شيماء سيف ووالدة شيرين تمر بأزمة صحية وعزاء شقيق مصطفى شعبان
12:01 ص الأربعاء 05 فبراير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ والدة شيرين عبدالوهاب تمر بأزمة صحية، أحمد الفيشاوي يتغزل في شيرين رضا، أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية، أحمد السقا يواسي مصطفى شعبان في عزاء شقيقه بمسجد الشرطة، انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن انفصال شيماء سيف والدة شيرين تمر بأزمة صحية أحمد الفيشاوي يتغزل في شيرين رضا منى زكي تحيي ذكرى وفاة والدها محمد هنيدي فيلم الجواهرجي أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية ميار الببلاوي أحمد السقا يواسي مصطفى شعبان وفاة شقيق شعبان عبد الرحيم
فيديو قد يعجبك:
إعلان