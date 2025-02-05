حدث بالفن | انفصال شيماء سيف ووالدة شيرين تمر بأزمة صحية وعزاء شقيق مصطفى شعبان

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ والدة شيرين عبدالوهاب تمر بأزمة صحية، أحمد الفيشاوي يتغزل في شيرين رضا، أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية، أحمد السقا يواسي مصطفى شعبان في عزاء شقيقه بمسجد الشرطة، انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر، وغيرها من الأخبار.