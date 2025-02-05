السقا يروج لـ"العتاولة 2" وعلي ربيع بكواليس فيلمه الجديد.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

سلوى خطاب وبوسي شلبي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق مصطفى شعبان

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السقا

روّج الفنان أحمد السقا للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، عبر حسابه الرسمي على موقع X، ونشر الملصق الدعائي الرسمي للعمل، معلقا "عتاولة البلد راجعين تاني".

مروة نصر

نشرت المطربة مروة نصر عبر حسابها على انستجرام، صورة لها، معلقة "هناك أشياء ترفع من الأنثى غير الكعب العالي، كسند رجل يحبها.. رجل مؤمن بها".

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعي حسابها على موقع انستجرام، صورًا ولقطات من أحدث كليباتها، وعلقت "طول عمري نجمة بنظرهم، مستكترني على حبيبي".

تامر مرسي

نشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي، وعلق "الغاوي.. رمضان 2025".

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار إليها في أحدث ظهور، ونشرت صورا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة شتوية أثناء زيارتها إلى أسوان، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق "صباح الخير".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم في كواليس مسرحية "المجانين"، ونشرت صورة تجمعها بالفنان محمد هنيدي عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

علي ربيع

شارك الفنان علي ربيع، متابعيه، على "السوشيال ميديا" صورة من كواليس فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات".

شاكيرا

شاركت الفنانة العالمية شاكيرا متابعيها، صورًا جديدة لها من حفل جرامي، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".