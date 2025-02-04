25 صورة من عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان

كتب- معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء،، عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان، والذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وتلقى مصطفى شعبان مراسم العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة، واستقبل زملائه في مسلسله الجديد "حكيم باشا"، أبرزهم الفنان منذر رياحانة، الفنانة دينا فؤاد، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان فتوح أحمد، وغيرهم.

كما حرص الفنان أحمد السقا على تقديم التعازي والمواساة لصديقه مصطفى شعبان في عزاء شقيقه، الذي توفي الجمعة الماضية.

حضر العزاء نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنان منذر رياحانة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، الفنان عماد زيادة، الفنان عمرو سعد، الفنان عمرو يوسف، الفنان سليمان عيد، الفنان هاني رمزي، الفنانة هند عاكف، الفنان محمد جمعة، الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، الفنان محمد ثروت، أسماء ومي بنات النجم الراحل نور الشريف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميرهان حسين، الفنان إيهاب فهمي، الإعلامي خالد أبو بكر، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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