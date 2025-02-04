أبطال مسلسل "حكيم باشا يواسون مصطفى شعبان في عزاء شقيقه (صور)

كتب- معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

حرص أبطال مسلسل حكيم باشا" على حضور عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي توفي يوم الجمعة الماضية.

وتلقى مصطفى شعبان مراسم العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة، واستقبل زملائه في مسلسله الجديد "حكيم باشا"، أبرزهم الفنان منذر رياحانة، الفنانة دينا فؤاد، النجم أحمد فؤاد سليم، الفنان فتوح أحمد، النجم رياض الخولي وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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