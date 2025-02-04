والدة شيرين عبدالوهاب تمر بأزمة صحية ونجلها يدعو لها بالشفاء

القاهرة- مصراوي:

نشر محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورة لوالدته، ودعا لها بالشفاء.

محمد كتب في تعليقه على صورة والدته "ربنا ما يحرمني من ضحكتك دي طول عمري يا أمي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر"، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب وجهت رسالة اعتذار لشقيقها محمد في سبتمبر 2024 بعد فترة خلاف، ونشرت صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع X، وكتبت "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقام محمد عبدالوهاب بالرد عليها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "أولًا انتي أختي الكبيرة وأمي التانية، وأنا تحت رجلك، مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها، أنا تحت رجلك وأنتي تاج رأسي، أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي، والمشاكل ماكنتش مشاكلك أنتي، كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله".

وتابع: "المهم عندي أنك تقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك، وانتي بالفعل كسرتي الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".

شيرين عبدالوهاب عادت الفترة الأخيرة لجمهورها بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أحيت أكثر من حفل وسط حضور ضخم من محبيها.