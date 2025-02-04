إعلان

بحضور عماد زيادة وعمرو سعد.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق مصطفى شعبان

10:08 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد فؤاد سليم في عزاء شقيق مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    عزاء ماجد شعبان شقيق مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    محمد جمعة يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    منذر رياحنة يصل عزاء شقيق مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    مها أحمد وزوجها مجدي كامل يقدمان واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    هاني رمزي يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل، عزاء ماجد شقيق الفنان مصطفى شعبان، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي توفي يوم الجمعة الماضية.

حرص مصطفى شعبان، على استقبال المعزين في شقيقه ماجد، بحضور نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنان منذر رياحانة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، الفنان عماد زيادة، الفنان عمرو سعد، الفنان عمرو يوسف، الفنان سليمان عيد، الفنان هاني رمزي، الفنانة هند عاكف، الفنان محمد جمعة، الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، الفنان محمد ثروت، أسماء ومي بنات النجم الراحل نور الشريف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميرهان حسين، الفنان إيهاب فهمي، الإعلامي خالد أبو بكر، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

اقرأ ايضا:

عمرو يوسف وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء في شقيق مصطفى شعبان (صور)

بحضور لبلبة وماجدة زكي.. مصطفى شعبان يتلقى العزاء في شقيقه بمسجد الشرطة

مصطفى شعبان مسجد الشرطة الشيخ زايد نجوم الفن عزاء شقيق مصطفى شعبان عمرو سعد عماد زيادة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025
ترامب للفلسطينيين: لا بديل أمامكم سوى مغادرة قطاع غزة
* قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بفبركة رسالة موظف دار الأوبرا
عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل