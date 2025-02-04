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صور | مي وسارة نور الشريف يؤديان واجب العزاء في شقيق مصطفى شعبان

09:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    أحمد فؤاد سليم في عزاء شقيق مصطفى شعبان
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    الإعلامي خالد أبو بكريقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
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    دينا فؤاد تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 16 صورة
    إيهاب فهمي يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 16 صورة
    عماد زيادة يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 16 صورة
    عمرو سعد يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 16 صورة
    غادة إبراهيم تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
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    لبلبة تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
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    رياض الخولي يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
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    مصطفى شعبان يستقبل المعزين في وفاة شقيقه (2)
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    مصطفى شعبان يستقبل المعزين في وفاة شقيقه (1)
  • عرض 16 صورة
    منذر رياحنة يصل عزاء شقيق مصطفى شعبان
  • عرض 16 صورة
    مصطفى شعبان يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
  • عرض 16 صورة
    هند عاكف يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 16 صورة
    أحمد فؤاد سليم يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
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كتب- معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

استقبل الفنان مصطفى شعبان، المعزين في شقيقه الأصغر ماجد شعبان، الذي وافته المنية، الجمعة الماضية.

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان، الذي يقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وهم، الفنان منذر رياحانة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، الفنان عماد زيادة، الفنان عمرو سعد، الفنان عمرو يوسف، الفنان سليمان عيد، الفنان هاني رمزي، الفنانة هند عاكف، الفنان محمد جمعة، الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، الفنان محمد ثروت، أسماء ومي أبناء النجم الراحل نور الشريف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميرهان حسين، الفنان إيهاب فهمي، الإعلامي خالد أبو بكر، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:”بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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