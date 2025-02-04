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عمرو يوسف وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء في شقيق مصطفى شعبان (صور)

09:47 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد فؤاد سليم في عزاء شقيق مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    إيهاب فهمي يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    دينا فؤاد تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    الإعلامي خالد أبو بكريقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    سليمان عيد يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    عزاء ماجد شعبان شقيق مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    عماد زيادة يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    عمرو سعد يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    غادة إبراهيم تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    لبلبة تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    محمد ثروت يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    أحمد فؤاد سليم يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    مها أحمد وزوجها مجدي كامل يقدمان واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    مي وسارة نور الشريف يقدمان واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    ميرهان حسين تقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    هاني رمزي يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    محمد جمعة يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    رياض الخولي يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
  • عرض 20 صورة
    هند عاكف يقدم واجب العزاء في شقيق الفنان مصطفى شعبان
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:


حرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، في وفاة شقيق الفنان مصطفى شعبان، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية.

حضر العزاء عددًا من نجوم الفن والإعلام، وهم: الفنان منذر رياحانة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، الفنان عماد زيادة، الفنان عمرو سعد، الفنان عمرو يوسف، الفنان سليمان عيد، الفنان هاني رمزي، الفنانة هند عاكف، الفنان محمد جمعة، الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، الفنان محمد ثروت، أسماء ومي بنات النجم الراحل نور الشريف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة ميرهان حسين، الفنان إيهاب فهمي، الإعلامي خالد أبو بكر، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:”بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

نجوم الفن عمرو يوسف مصطفى شعبان سليمان عيد شقيق مصطفى شعبان مصطفى شعبان يتلقى العزاء
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