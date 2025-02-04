بحضور لبلبة وماجدة زكي.. مصطفى شعبان يتلقى العزاء في شقيقه بمسجد الشرطة

كتب- معتز عباس:

تصوير- أحمد مسعد:

توافد نجوم الفن والإعلام على عزاء شقيق الفنان مصطفى شعبان، والذي يقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حرص مصطفى شعبان على استقبال المعزين في وفاة شقيقه "ماجد"، أبرزهم الفنانة ماجدة زكي، والفنانة لبلبة.

كما حضر العزاء عددًا من نجوم الفن، وهم: الفنان منذر رياحانة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:”بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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