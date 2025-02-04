انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر دون ذكر أسباب الانفصال.

وكتبت شيماء، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض باذن الله، برجاء احترام رغبتي واني مش حابة اتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

وتشارك الفنانة شيماء سيف، في موسم رمضان 2025، في بطولة مسلسل "إِش إش"، مع نخبة من نجوم ونجمات العمل، وفي مقدمتهم بطلة المسلسل مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، وإيهاب فهمي، ومن تأليف و إخراج محمد سامي.

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