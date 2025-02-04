رمضان 2025.. تامر مرسي يروج لمسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي

كتب - معتز عباس:

كشف المنتج تامر مرسي عن البوستر الثاني لمسلسل "الغاوي"، بطولة النجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر تامر، البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "رمضان 2025 إن شاء الله".

مسلسل "الغاوي" مكون من 15 حلقة، بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، عمرو عبد الجليل، كرم جابر، أحمد كمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف طارق الكاشف ومحمود زهران وإخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد مكي في الدراما التلفزيونية كانت بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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