نورهان منصور في أحدث ظهور من رحلة "سفاري".. والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء مشاركتها في رحلة سفاري.

ونشرت نورهان، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هناك لحظات في الحياة لا يمكننا نسيانها أو تركها تمر،لحظات مليئة بالحب والسعادة والتأمل والتدريب والفرح، لا يمكنني تجاوز هذا التراجع".

وظهرت نورهان وهي ترتدي ملابس شتوية، وتضع الشال البدوي فوق راسها، وتلعب بـالـ "بيتش باجي" فوق الرمال.

View this post on Instagram A post shared by Nourhan Mansour نورهان منصور (@nourhanmansourofficial)

يذكر أن الفنانة نورهان منصور شاركت بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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