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نورهان منصور في أحدث ظهور من رحلة "سفاري".. والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

07:54 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور بالبيتش باجي
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور داخل الخيمة
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور في رحلة سفاري
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور
  • عرض 6 صورة
    نورهان منصور تركب الجمل
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء مشاركتها في رحلة سفاري.

ونشرت نورهان، مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هناك لحظات في الحياة لا يمكننا نسيانها أو تركها تمر،لحظات مليئة بالحب والسعادة والتأمل والتدريب والفرح، لا يمكنني تجاوز هذا التراجع".

وظهرت نورهان وهي ترتدي ملابس شتوية، وتضع الشال البدوي فوق راسها، وتلعب بـالـ "بيتش باجي" فوق الرمال.

يذكر أن الفنانة نورهان منصور شاركت بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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