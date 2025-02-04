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أحمد السقا يواسي مصطفى شعبان في عزاء شقيقه بمسجد الشرطة (صور)

07:11 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    سلوى خطاب وبوسي شلبي في عزاء شقيق مصطفى عشبان
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    طارق النهري يقدم واجب العزاء
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    لبلبة تقدم واجب العزاء
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    ماجدة زكي تقدم واجب العزاء في شقيق مصطفى شعبان
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    ماجدة زكي في عزاء ماجد شقيق مصطفى شعبان الاصغر
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    مصطفى شعبان يصل عزاء شقيقه
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    أشرف زكي يقدم واجب العزاء
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    حضور نجوم الفن والأصدقاء عزاء شقيق مصطفى شعبان
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

بدأ منذ قليل عزاء شقيق مصطفى شعبان الأصغر، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص مصطفى شعبان على استقبال المعزين في وفاة شقيقه "ماجد"، أبرزهم الفنان منذر ريحانة، الفنان أحمد السقا، الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة ماجدة زكي، وغيرهم.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:”بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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عزاء شقيق مصطفى شعبان رحيل شقيق مصطفى شعبان أحمد السقا يواسي مصطفى شعبان مسجد الشرطة بالشيخ زايد
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