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ياسمين صبري تلعب "هوكي" الجليد في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق (صور)

07:03 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري بملابس رياضية (2)
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري بملابس رياضية
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري تلعب الهوكي
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير لها، أثناء قضاء إجازة الشتاء في مدينة سانت موريتز، بدولة سويسرا.

ونشرت ياسمين صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "- 7".

وظهرت ياسمين وهي مرتدية ملابس رياضية شتوية وتلعب هوكي الجليد.

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اشتقنالك يا قمرنا"، "طاقة البوست الحلوة"، "قمر القمر"، "ملكة جمال العرب"، "أحلى ياسمين في الدنيا".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة، ويشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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ياسمين صبري سانت موريتز سويسرا هوكي
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