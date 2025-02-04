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إعجابي بيكي لن ينتهي.. أحمد الفيشاوي يتغزل في شيرين رضا

06:47 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

أحمد الفيشاوي وشيرين رضا

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كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة رومانسية للفنانة شيرين رضا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر الفيشاوي، صورًا تجمعه بـ شيرين رضا، عبر "انستجرام"، وكتب: "الصورة الأولى 2017 من مهرجان الجونة في دورته الأولى مع النجمة الجميلة قلباً و قالباً شيرين رضا بعد عشرة 17 سنة، أقل حاجه أقولها إنى بحبك وبحترمك وإعجابى بيكى لن ينتهي".

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد الفيشاوي كانت بفيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركه البطولة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وعرض عام 2024.

احمد الفيشاوي على انستجرام

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الفيشاوي يتغزل في شيرين رضا أحمد الفيشاوي على انستجرام شيرين رضا أحمد الفيشاوي
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