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الصور الأولى من عزاء شقيق مصطفى شعبان بمسجد الشرطة

06:33 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    مصطفى شعبان يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
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    منذر ريحانة يصل عزاء شقيق مصطفى شعبان
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    مصطفى شعبان يصل عزاء شقيقه
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    مصطفى شعبان يستقبل المعزين في وفاة شقيقه
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

يستعد الفنان مصطفى شعبان لتلقي واجب العزاء والمواساة في شقيقه الأصغر "ماجد"، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

وبدأ منذ قليل عزاء شقيق مصطفى شعبان الأصغر، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مصطفى شعبان، كان قد أعلن عن موعد العزاء،عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:”بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله أخي ماجد يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد - قاعة الرزاق، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

ويخوض مصطفى شعبان، السباق الرمضاني 2025، بـ مسلسل "حكيم باشا"، بطولة رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

عزاء شقيق مصطفى شعبان رحيل شقيق مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان مسجد الشرطة بالشيخ زايد
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