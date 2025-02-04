ميار الببلاوي تعلق على إلغاء حبس الشيخ محمد أبو بكر: "نص الحكم وحده يكفيني"

كتبت- نوران أسامة

علقت الفنانة ميار الببلاوي على قرار محكمة الاستئناف الاقتصادية بإلغاء عقوبة حبس الشيخ محمد أبو بكر، والاكتفاء بالغرامة في قضية السب والقذف المتبادلة بينهما.

وكتبت ميار عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمد لله حمداً كثيراً، نص الحكم وحده يكفيني، شهران مع إيقاف التنفيذ بعد أن عفوت عنه من أجل عمامة الأزهر وهيبة رجل الدين".

كانت محكمة استئناف الاقتصادية قضت بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين في قضية سب وقذف الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة 20 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس الشيخ "محمد أبو بكر" شهرين وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وألزمته بـ50 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لـ ميار، كما قضت المحكمة بتغريمها 20 ألف جنيه، في قضية السب والقذف المتبادل.

أزمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين على هامش تعليق الشيخ على تصريحات الأولى حول تطليقها من زوجها 11 طلقة وعودتها له دون محلل.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. جومانا مراد تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

محمد هنيدي: "هعمل عمل فني مع شباب وبنات سعوديين وأنا اللي هخرجه"