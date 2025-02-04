رمضان 2025.. حمادة هلال يستعد لطرح أغنية "المداح 5" الدعائية

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم حمادة هلال، لطرح الأغنية الدعائية الخاصة بالجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

الأغنية من كلمات الشاعر هادي أبو اليزيد، وألحان الملحن مصطفى شكري، الذي يتولى للموسم الخامس وضع الألحان، والإشراف على أغاني المسلسل.

ويشهد "المداح"، للعام الثاني على التوالي، تقديم المؤلف الموسيقي كريم عبدالوهاب الموسيقى التصويرية، إلى جانب تأليف موسيقى رباعيات كتبها الشاعر أسامة محرز، وذلك بعد نجاح ترنيمة "لقيناك حابس فجيناك لابس"، التي قدمت العام الماضي، في رابع أجزاء المسلسل.

مسلسل "المداح أسطورة العهد"، من المقرر عرضه عبر منصة شاهد، وقناة mbc مصر، ويشهد مشاركة النجمة غادة عادل، مع بطل المسلسل النجم حمادة هلال، إلى جانب نجوم العمل: هبة مجدي، خالد سرحان، خالد الصاوي، أحمد بدير، محمد علي رزق، تامر شلتوت، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.