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على جهاز التنفس الصناعي.. أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية

04:43 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

أيتن عامر

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كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة أيتن عامر عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، ونشرت صورة أثارت قلق متابعيها.

أيتن ظهرت في الصورة التي شاركتها مع متابعي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وهي تستخدم جهاز التنفس الصناعي، وكتبت تعليقا على الصورة: "مكملين".

يذكر أن أيتن عامر يُعرض لها ضمن مسلسلات رمضان 2025 مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

أيتن عامر عُرض لها في 2024 فيلم "عنب"، بطولة: إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: محمد رضوان، لطفي لبيب، محمود حافظ، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

أيتن-عامر

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أيتن عامر جهاز التنفس الصناعي وعكة صحية
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