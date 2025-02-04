الجمعة.. سيد رجب ضيف معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"

كتبت- سهيلة أسامة:

يحل الفنان سيد رجب ضيفًا على برنامج "ضيفي"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق للأخبار، مساء يوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري.

وكشف "الدمرداش" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن البرومو التشويقي للحلقة، وكتب معلقًا: "الفنان سيد رجب ضيف حلقة هذا الأسبوع تشاهدونها الجمعة الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية".

ويتحدث سيد رجب خلال الحلقة عن مشواره الفني، ويتوقف عند أبرز محطاته، وسر تسميته في فترة من حياته بـ"سيد المقهور".

جدير بالذكر أن الفنان سيد رجب شارك في عام 2024 بأكثر من عمل فني، بينها: مسرحية ملك والشاطر مع النجم أحمد عز والنجمة يسرا، وفيلم مقسوم مع النجمات ليلى علوي وسيرين رضا وسماء إبراهيم، كما عُرض له فيلم أنا وابن خالتي بالاشتراك مع النجم بيومي فؤاد.

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