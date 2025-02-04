أول تعليق من شاكيرا بعد فوزها بجائزة جرامي 2025

كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة شاكيرا على فوزها بجائزة جرامي Awards Ceremony في دورته الـ 67، الذي أقيم يوم الأحد الماضي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور العديد من نجوم ونجمات العالم.

ونشرت شاكيرا صورًا لها من الحفل عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أريد أن أهدي هذه الجائزة لجميع أخواتي المهاجرين في هذا البلد، أنتم محبوبون، أنتم تستحقون ذلك، وسوف أقاتل معكم دائمًا".

وتابعت: "وإلى كل هؤلاء النساء اللاتي يعملن بجد كل يوم من أجل إعالة أسرهن، أنتم الذئاب الحقيقية، لذلك هو لكم أيضًا".

واختتمت قائلة: "أريد أن أشارك هذه الجائزة مع أطفالي، ميلان وساشا، الموجودين معي هنا، أنا فخورة جدًا بكم يا رفاق، بقلوبكم الطيبة، شكرًا جزيلاً لدعمكم لي بالطريقة التي تفعلونها، أحبكم، شكرًا لك".

يذكر أن، Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وتعد أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.

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