قبل عرض الحلقة الأخيرة.. هنا الزاهد تشوق الجمهور لمسلسل "إقامة جبرية"

كتبت- سهيلة أسامة:

شوقت الفنانة هنا الزاهد جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسلها "إقامة جبرية".

ونشرت البوستر الخاص بالحلقة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "صفقة القرن المنتظرة".

جدير بالذكر أن هنا الزاهد يُعرض لها حاليا في "السينمات" فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، كما يشاهد لها الجمهور مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين ومحمد الشرنوبي، وحصلت مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من حفل Joy Awards 2025.

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