بالصور.. جومانا مراد تخطف الأنظار والجمهور يغازلها

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية جومانا مراد متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت جومانا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلاله ترينج باللون الأرزق و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ملكة ومافي منك، يجمالك، أجمل الجميلات، فديت الجمال، ملكة جمال العرب".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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